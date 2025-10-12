Non nasconde una punta di amarezza il tecnico della Fiorentina Women Pablo Pinones Arce nel commentare ai canali ufficiali viola il pareggio maturato nella partita di campionato contro l'Inter, con le nerazzurre che hanno acciuffato il 2-2 in pieno recupero grazie alla zampata di Irene Santi: "Subito dopo la partita la sensazione è che meritassimo di più, perché abbiamo fatto un'ottima partita e create tante occasioni da gol ma il calcio è così. E il rammarico c'è per il 2-2 e per come è andata, hanno avuto anche un'altra occasione nel finale. Ma molto orgoglioso del lavoro, della mentalità e la voglia di giocare; abbiamo visto la Fiorentina che vogliamo vedere e che cerchiamo di ottenere con il lavoro. È stata un'ottima prestazione ma risultato non buonissimo".