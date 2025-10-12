"Una serata bellissima, sono orgoglioso di essere capitano della Nazionale turca. Credo non sia facile avere 100 presenze in Nazionale, sono fiero e orgoglioso di me stesso, ringrazio pure tutti gli allenatori che in questi anni hanno lavorato con me, tutti i fratelli maggiori che sono sempre dietro di me", ha detto Hakan Calhanoglu a Sport Mediaset dove, dopo aver ribadito il suo legame con l'Inter allontanando tutte le voci di mercato che avevano costellato la sua estate e buona parte del mercato nerazzurro (LEGGI QUI), ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver raggiunto quota cento presenze con la Turchia.

Pallone d'oro? Calha promuove il connazionale Yildiz.

"Credo abbia le chance di vincere un pallone d'oro perché ha ottime caratteristiche e qualità".