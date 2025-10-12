Andrea Carnevale, ex giocatore ora scout dell'Udinese, intervistato da Tutto Mercato Web in occasione del Festival dello Sport di Trento ha rivelato un retroscena su Francesco Pio Esposito: "Io faccio questo mestiere da 23 anni ed era uno dei nostri pallini da prendere all'Udinese. Ma purtroppo l'Inter poi ci ha ripensato ed è rimasto in nerazzurro. Penso che abbia fatto molto bene perché il ragazzo fisicamente è ben dotato e tecnicamente è molto bravo. Secondo me l'Inter ha un giocatore che in futuro potrà diventare un grandissimo giocatore".