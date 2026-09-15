Le pagelle del Corriere dello Sport premiano Cristian Chivu con un 6,5, "l'approccio alla gara sarà oggetto di analisi da oggi ad Appiano Gentile, ma con altri tre punti in tasca grazie a una rimonta prepotente e preziosa". Le dolenti note arrivano dalla porta, 4,5 a Pepo Martinez, "pigro sul primo gol, molle sul secondo". In difesa 6 ad Akanji, che "ha le sue colpe sul primo gol avversario" e 5,5 a Stones ("qualche sbavatura di troppo") e al subentrato Pavard. Bene invece Baastoni, 6,5, "recupera lui la palla che finisce sul piede di Carlos Augusto per l’avvio della rimonta".
In mediana 6,5 a Diouf nonostante l'errore sullo 0-2. Otto a Barella, "senza Calhanoglu e Lautaro la squadra si aggrappa ancora di più alla sua leadership e qualità". Doppia insufficienza per Zielinski ("L’assist di prima per Esposito cancella una prova fino a quel momento non troppo convincente") e Mkhitaryan ("ancora un filo di ruggine di troppo") entrambi giudicati con un 5,5. Pagella da 6 per il subentrato Jones, mentre Carlos Augusto è da 7,5 grazie anche a "una staffilata di sinistro che scomoda paragoni importanti".
In attacco triplo 7, ai titolari Thuram ("Grande lettura sull’incursione di Diouf a inizio ripresa che trasforma nel gol della rimonta definitiva") ed Esposito ("Gli avversari continuano ad aggrapparsi su di lui approfittando del nuovo metro arbitrale"), ma pure a Bonny, che "entra anche stavolta con caparbietà e colleziona il primo gol stagionale".
udinese
Runjaic (all.) 5,5
Non gli ricapiterà spesso di essere sopra di due gol a San Siro. I suoi non trovano il modo proteggere la fortuna inestimabile che si erano ritrovati tra le mani.
Okoye 5,5
Prodigioso su Thuram e Barella, ma non riesce in nessun modo a evitare la goleada.
Abankwah 6
Sblocca la gara con un colpo di testa chirurgico. Fa poco poi per difendere il doppio vantaggio accumulato.
Kabasele 5
Duella con Thuram fin del primo minuto, ma il francese trova comunque il modo di colpire. Nel secondo tempo finisce completamente in balia degli avversari.
Ebosse 5
Tocca a lui prendere il posto di Solet. Saltato troppo facilmente da Barella sul gol del pareggio.
Vojvoda 5,5
Da quel lato non c’è grande margine per creare problemi all’Inter.
Bertola (29’ st) 5,5
Non un impatto memorabile.
Karlstrom 6
Solita prestazione di lotta e sacrificio ma è impossibile reggere sotto l’assalto nerazzurro.
Miller 5
Si fa scippare il pallone troppo facilmente da Barella nell’occasione del 2-2.
Chakvetadze (29’ st) 5,5
Entra quando è già troppo tardi.
Kamara 5
Costringe Diouf a guardarsi costantemente alle spalle, tanto da finire addirittura fuori posizione in alcuni frangenti.
Gomez 5,5
Pesca la testa di Abankwah con l’assist che porta al vantaggio friulano, prima e unica giocata prima di finire nell’ombra.
Gueye (17’ st) 7
Si toglie la soddisfazione di segnare al Meazza.
Ekkelenkamp 6,5
Sorprende la difesa nerazzurra con il guizzo del momentaneo 0-2.
Lovric (35’ st) sv
Davis 6
Bravo a disturbare il disimpegno di Diouf rubandogli palla e servendo Ekkelenkamp nell’episodio dello 0-2. Alla lunga finisce nell’imbuto difensivo nerazzurro.
Bayo (35’ st) sv
©riproduzione riservata
IL MIGLIORE Barella
8
il peggiore J. Martinez
4,5
Autore: Antonio Di Chiara
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