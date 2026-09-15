Sotto di due gol come contro il Napoli e poi rimonta con qualità e conaspevolezza. L'Inter campione d'Italia ha ribaltato il risultato anche ieri con l'Udinese: da 0-2 a 5-2, prima di subire il terzo gol a fine match.

Dodici punti in 4 partite e testa della classifica. Tutto bello? Non esattamente. C'è qualcosa su cui riflettere, compresi i ko di Calhanoglu e Stones.