L’ex centrocampista Gabi Mudingayi vede l’Inter come la favorita assoluta per la vittoria del tricolore. Nel corso di un’intervista rilasciata alla testata sportiva News.Superscommesse.it., il belga-congolese condivide il suo parere in merito alla squadra di Cristian Chivu: una squadra dal livello tecnico altissimo, con un sistema di gioco efficace e collaudato e con pochi punti deboli. Ecco le sue parole.

L’Inter è ancora la favorita numero uno?

“Io credo che i nerazzurri siano assolutamente i favoriti per vincere lo Scudetto. Hanno un allenatore giovane con le idee chiare, hanno un sistema di gioco che funziona, anche i nuovi arrivati, come Jones e Stones, si stanno comportando molto bene e sembrano essersi integrati alla grande: io credo che vinceranno di nuovo il campionato”.

Quali sono i punti deboli dei nerazzurri, se li vedi?

“Sinceramente mi sembra una squadra con pochi punti deboli, le ultime partite ce lo hanno fatto vedere. Possono fare alcuni errori, ma a livello tecnico sono davvero forti”.