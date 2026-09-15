Curioso e storico parallelismo quello del Corriere della Sera, che spiega in modo alternativo le ragioni che portano l'Inter a concedere un vantaggio agli avversari prima di scatenare la propria rabbia agonistica. "Gabriele D’Annunzio - si legge -, grande uomo marketing, oltre a inventare lo scudetto che a partire dal 1924 sta sul petto di chi vince il campionato, ideò anche la sua finta morte per lanciare la prima raccolta di poesie sfruttando l’onda emotiva. L’Inter usa il metodo del Vate con un pizzico di incoscienza e per la terza volta in otto giorni va sotto di due gol e si finge stecchita al cospetto dell’avversario. È già la quinta volta della gestione Chivu con due gol di svantaggio".

"A questa Inter piace scherzare, prendere schiaffoni che poi si rivelano innocui, a meno che davanti non ci siano Kilyan Mbappé e Jude Bellingham - prosegue la testata -. Quello della squadra di Chivu può in effetti sembrare come puro marketing per far credere agli avversari di essere vulnerabile, svogliata, presuntuosa e poi risvegliarsi all’improvviso come un leone ferito: funziona, riempie San Siro di adrenalina e di conseguenza costringe una squadra ancora in rodaggio ad alzare i giri del motore.

Sezione: Rassegna / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 10:47
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.