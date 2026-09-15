Ancora una volta sotto di due reti come contro il Napoli, ancora una volta uscito vincente al 90'. La Repubblica usa la metafora del pugile per descrivere le ultime prestazioni dell'Inter: "Cristian mascella di granito. La squadra di Chivu le prende, va a tappeto, ma è capace di rialzarsi. Più la vedi gonfia in volto, più immagini che possa vincere, come Marciano sul ring o come l’altro Rocky al cinema. Come già contro il Napoli, i nerazzurri, incapaci di proteggersi o di schivare, sono andati sotto di due gol. Ma hanno poi ribaltato la gara, imponendosi e alla fine vincendo. Differenza di copione: se il colpo che ha steso la squadra di Allegri è arrivato solo nel finale, con l’Udinese la rivincita si è consumata molto prima".
Non è tutto bello come sembra però, perché qualche cosa su cui lavorare c'è: "Accantonata la gioia per la vittoria, alla Pinetina dovranno comunque interrogarsi sulle ragioni dei troppi gol subiti. Perché due reti, oltre che contro Napoli e Udinese, il Pepo Martinez le ha incassate anche contro il Real Madrid. E con avversarie di quel livello, lo schema «segna tu che poi segno io» non funziona", conclude la testata.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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