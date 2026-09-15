Giovedì prossimo, Jürgen Klopp diramerà la prima lista dei convocati inaugurando così il nuovo corso come ct della nazionale tedesca. Tra i giocatori selezionati, secondo Lothar Matthäus, potrebbe esserci anche l'interista Yann Bisseck. "La cosa bella è che Klopp ha un sistema ben definito al 100% e non schiera i giocatori in ruoli che non ricoprono nei rispettivi club. Sulla fascia destra della difesa potrebbe giocare Josha Vagnoman dello Stoccarda; anche Yann-Aurel Bisseck potrebbe ricoprire quel ruolo nella linea a quattro, seppur con un atteggiamento più difensivo rispetto a Vagnoman, che avrei voluto vedere in rosa già ai Mondiali", ha scritto la leggenda nerazzurra nel suo editoriale per Sky Sport Deutschland.

Ieri, Matthäus era a San Siro per Inter-Udinese, ma non ho potuto vedere Bisseck in azione, in quanto è rimasto per tutta la partita in panchina. Questo non gli ha impedito di spendere altre parole di stima nei suoi confronti, come già successo in passato.