Con 13 gol nelle prime quattro partite, l'Inter è già il primo attacco della Serie A dopo quattro turni di campionato. Questo nonostante nella gara di ieri sia rimasto fuori per tutta la gara Lautaro Martinez. "Il Toro ha potuto fare quello che non gli è mai concesso: stare quieto di lato con la pettorina, fare qualche esercizietto scalda muscoli senza dover per forza stare in campo e mettersi l'Inter sulle spalle come Atlante - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. In compenso, il romeno ha rovesciato il resto dell'arsenale e ricevuto in cambio un gol a testa dagli altri tre attaccanti: non solo un destro di Marcus Thuram e un altro di Pio Esposito, ma pure il guizzo insistito di "Angelo" Bonny entrato dalla panchina".

In particolare Thuram "prosegue comunque nell'operazione di rimessa in forma post-Mondiale, ormai arrivata a buon punto: ha realizzato il secondo centro consecutivo in campionato dopo il pari nella notte di follia contro Allegri. Quella sera c'era Lautaro accanto al francese, stavolta invece si ergevano le spallone larghe di Pio, anche lui arrivato già a timbrare due volte in stagione. Piccolo dettaglio, all'Olimpico contro Gasperini l'anno scorso non decise né la Thula né Pio, ma proprio lui, Bonny".