Nella sua analisi dagli studi di Dazn, Ciro Ferrara prova un po' a distribuire le responsabilità rispetto alle situazioni da gol concretizzate ieri dall'Udinese contro una disattenta difesa dell'Inter. "Sul gol di Ekkelenkamp, che è un gol strano, Martinez è partecipe di due-tre errori. Quello di Diouf è il primo, c'è un taglio di Ekkellenkamp non preso da Zielinski e poi l'avversario si trova a tre metri dalla porta".

In compenso i nerazzurri segnano tantissimo e lo fanno anche con chi si alza dalla panchina, come Bonny. "Per ottenere determinati risultati serve la squadra forte, quelli che ti fanno vincere lo Scudetto sono quelli che entrano a gara in corso e che negli allenamenti si impegnano al massimo - dice Ferrara -. La sensazione è che l'Inter abbia costruito questo tipo di gruppo, in cui tutti sanno qual è il loro ruolo. A nessuno fa piacere restare in panchina ma se gli allenamenti hanno un profilo alto è per quelli che non giocano".