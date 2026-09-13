Inizio tutt’altro che semplice per Yann Sommer nella sua nuova avventura con il Club Brugge. L’ex portiere dell’Inter è stato protagonista di un avvio complicato nella sfida contro il Royal Antwerp, con gli ospiti capaci di trovare il gol dell’1-1. A firmare il pareggio è stato Snayder Porozo, riportando il risultato in equilibrio e rendendo immediatamente più difficile la partita per la formazione di Bruges.

Il trasferimento in Belgio avrebbe dovuto rappresentare l’inizio di una nuova fase della carriera dello svizzero, ma le prime battute non sono state particolarmente fortunate. Il gol di Porozo ha infatti cancellato il vantaggio iniziale del Club Brugge e acceso nuovamente la sfida.