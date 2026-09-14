Risentimento ai flessori della coscia sinistra. Questo è il problema che ha costretto John Stones ad uscire al minuto 62 della sfida contro l'Udinese per fare spazio a Benjamin Pavard. Il giocatore inglese sarà valutato nelle prossime ore ma le sensazioni, secondo Sky Sport, anche per il modo in cui è uscito non sono positive in vista di Roma-Inter, essendoci anche pochi giorni. Comunque, si attenderanno gli esami.

Esami ai quali si sottoporrà nelle prossime ore anche Hakan Calhanoglu, fermatosi nelle ore immediatamente precedenti la gara odierna per un affatticamento: però anche per il turco le chance di esserci all'Olimpico sembrano essere molto ridotte.