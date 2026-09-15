Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport spicca la prova di Nicolò Barella, il migliore, 7,5 in pagella, "indemoniato. La tenacia che attiva la scarica elettrica del pareggio è lodevole: il lancio che innesca il circuito del 3-2 è geniale". Per contro c'è un 4,5 a Josep Martinez, "in tilt dopo l'errore di Madrid".

Se Chivu si prende un bel 7 e "può ancora applaudire la reazione collettiva", in difesa ci sono una sufficienza per Akanji ("Dimentica di marcare Abankwah, provocando un guaio. Meglio in mezzo) un 5,5 a Stones ("Esordio più complicato del previsto") e un 7 a Bastoni, "bravo anche a rubare palla a Unai Gomez, mandando ai compagni il segnale della riscossa".

A centrocampo tre 6,5 di fila, da Diouf ("Consegna un cesto di Natale a Davis ma poi travolge l'Udinese, assist incluso") a Mkhitaryan ("lo frena Okoye") passando per Zielinski che "ignora Ekellenkamp sullo 0-2 ma l'assist per Pio è delizia". Benissimo Carlos Augusto, 7, "bellissimo il gol che riaccende San Siro. Condivide il voto con Thuram, che la rosea descrive come "vivo, possente". Davanti 6,5 a Esposito, "lontano dalla migliore condizione, però è gelido e preciso sul 4-2". Tra i subentrati 6 a Pavard, "poco reattivo nella circostanza del 5-3", bene Jones ("Entra con efficacia") e Bonny ("il gol è una risposta gradita"): pentre entrambi è 6,5.

Nell'Udinese 6,5 a Ekellenkamp, 5 a Ebosse. Sufficienza a Okoye nonostante cinque gol presi.