Al termine della partita vinta per 3-1 contro l'Anversa, il difensore del Club Brugge Joaquin Seys parla ai microfoni di VTM spiegando cosa è successo in occasione del pareggio biancorosso, scaturito da un erroraccio di Yann Sommer. Dal giovane centrale arrivano parole di assoluzione per il portiere: "Penso che la comunicazione non sia stata perfetta e che forse la palla non sia rimbalzata a dovere. Gli errori possono sempre capitare. È particolarmente gratificante quando si riesce a rimediare come squadra. Non dovremmo iniziare a dubitare di lui ora, e nemmeno lui dovrebbe dubitare di se stesso. Si riprenderà comunque. E ci ha anche tenuti in partita in diverse occasioni, quindi possiamo guardare con soddisfazione alla sua prestazione".

A difesa dell'ex interista arriva anche il tecnico Ivan Leko: "“Sono tranquillo riguardo a Sommer. È uno dei giocatori più professionali con cui abbia mai lavorato. So che presto tornerà ad essere uno dei migliori”.