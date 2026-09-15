Come prevedibile, Hakan Calhanoglu salterà il big-match di sabato all'Olimpico contro la Roma. Il presunto affaticamento che gli ha impedito di essere a disposizione di Cristian Chivu ieri contro l'Udinese lo terrà fuori anche il prossimo fine settimana e il turco tornerà a indossare la maglia nerazzurra solo dopo la lunga sosta per la Nazionali.

La conferma è arrivata dal club nerazzurro che ha comunicato l'esito degli esami strumentali a cui Calha si è sottoposto nelle scorse ore per conoscere l'entità del suo problema muscolare:

Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizione saranno valutate nei prossimi giorni.