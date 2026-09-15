Nel dopo gara di Inter-Udinese, Pio Esposito si è concesso ai microfoni di Sportmediaset per commentare la serata del Meazza, a partire da un primo quarto d'ora non certo all'altezza della sua squadra: "Nel calcio non sempre si inizia come vuoi, non sempre si riesce a indirizzarla nei primi minuti. Sicuramente possiamo fare meglio da questo punto di vista. Però quello che conta è la reazione da grande squadra perché andare sotto di due reti e riuscire a segnarne 5 a una squadra solida come l'Udinese non è per niente scontato".
Che cosa c'è di sbagliato nell'approccio? Dove bisogna migliorare?
"Non lo so, a questo ci pensa il mister. Non sono io a dover dire in cosa deve migliorare la squadra. In 60 partite può capitare che a volte non la indirizzi nella maniera giusta ma quelle volte in cui capita se hai queste reazioni direi che è tanta roba".
Questa Inter ha risorse importanti dalla panchina. Sentite che rispetto alla scorsa stagione è migliorato questo aspetto?
"Sicuramente quest'anno sono arrivati altri giocatori forti, siamo una squadra molto completa e forte. Il mister ci tiene tutti pronti e quindi diamo tutti il massimo".
Sei al secondo gol oggi, il tuo obiettivo è migliorare il bilancio della scorsa stagione.
"Sì, migliorare sempre anno per anno sia in termini di statistiche sia come giocatore, cercare di migliorare ogni giorno".
Roma-Inter è già una partita che può valere tanto?
"Una partita molto importante come lo sono tutte. Il campionato è ancora lunghissimo e la prepareremo come una partita importante".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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