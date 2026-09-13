Nel corso dell’episodio di oggi di Internazionale Morning Club, podcast nerazzurro, si ricorda uno dei protagonisti più iconici della storia recente dell’Inter, sebbene forse non così decisivo. Si tratta di Ricardo Quaresma. Ecco cosa scrive il club sul poroghese:
“Nei primi anni 2000 c’era una wave che legava indissolubilmente un calciatore a un singolo trick di campo. Alcuni erano puro show, altri invece un mix di spettacolo e letalità. Tra questi, la trivela: un colpo di esterno che dà al pallone una traiettoria particolare. Ecco, la trivela era Ricardo Quaresma”.
Nei primi anni 2000 c’era una wave che legava indissolubilmente un calciatore a un singolo trick di campo. Alcuni erano puro show, altri invece un mix di spettacolo e letalità. Tra questi, la trivela: un colpo di esterno che dà al pallone una traiettoria particolare.— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 13, 2026
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Autore: Ludovica Ferrante
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