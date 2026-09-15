Se il Como non va a braccetto con Inter e Roma a punteggio pieno in testa alla classifica è per il paso falso di Udine alla prima giornata. Per questo ad oggi in vetta senza macchia figurano i giallorossi e i nerazzurri. Dopo la vittoria allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata, Gian Piero Gasperini ha iniziato a ragionare sul prossimo impegno, in casa contro l'Inter sabato prossimo: "L’anno scorso c’è stata una netta differenza tra le due squadre. Al ritorno abbiamo preso anche una brutta scoppola, ma da lì è nata poi la Roma vera. C’è stata un’escalation, non solo di risultati ma anche di atteggiamenti, comportamenti e mentalità. All’andata invece era stata una sfida più combattuta: abbiamo subito un gol subito, ma forse alla fine meritavamo qualcosa in più. L’Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato e viene giustamente indicata come la più forte di tutte. Anche se secondo me il Como le è molto vicino. Ma la partita di sabato sarà anche un’occasione per misurarci e fare meglio delle ultime partite".