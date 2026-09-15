Il gol da attaccante d'area di Madrid è stato solo un leggero antipasto rispetto a quello che aveva in mente contro l'Udinese. Con un fendente dalla distanza che ha ricordato le prodezze di un altro connazionale di nome Carlos, Carlos Augusto ha cambiato l'andazzo della partita contro l'Udinese, avviando la grande rimonta nerazzurra da 0-2 a 5-2, fino alla terza rete friulana nel finale. E nelle ore successive ha voluto pubblicare una dedica, rigorosamente in portoghese: "Un gol per quelli che sono sempre stati al mio fianco".