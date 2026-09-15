Il gol da attaccante d'area di Madrid è stato solo un leggero antipasto rispetto a quello che aveva in mente contro l'Udinese. Con un fendente dalla distanza che ha ricordato le prodezze di un altro connazionale di nome Carlos, Carlos Augusto ha cambiato l'andazzo della partita contro l'Udinese, avviando la grande rimonta nerazzurra da 0-2 a 5-2, fino alla terza rete friulana nel finale. E nelle ore successive ha voluto pubblicare una dedica, rigorosamente in portoghese: "Un gol per quelli che sono sempre stati al mio fianco".

Sezione: Focus / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.