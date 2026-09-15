Nicolò Barella è stato riconosciuto oggi dai quotidiani sportivi come il migliore in campo, unanimemente. Una partita straordinaria, quella giocata dal centrocampista sardo contro l'Udinese, impreziosita dalla rete del momentaneo 2-2 ma anche da un grande lancio per il tris di Thuram e da tante altre cose.

"Le prestazioni sul campo confermano il perché Chivu fin qui in campionato non abbia voluto rinunciare a Barella. Nemmeno per un singolo minuto - riporta il Corriere dello Sport - Come già successo nelle prime tre partite, anche contro i friulani è rimasto in campo fino in fondo per dare quelle garanzie al reparto (così come a tutto il resto della squadra) in una notte delicata, iniziata nel peggiore dei modi e senza la presenza del faro Calhanoglu. Così ci ha pensato il cagliaritano a mantenere il sangue freddo, a rimanere nel vivo della lotta fino al triplice fischio dopo che a Madrid in Champions era rimasto in campo solo per un’ora di gioco. La Roma nel pomeriggio aveva mandato segnali ulteriori in chiave primato, ma l’Inter nello scontro diretto al vertice di sabato prossimo potrà contare su questo Barella, pronto a scardinare gli equilibri all’Olimpico".