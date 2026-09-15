Il Comitato Esecutivo della UEFA, che si è riunito oggi a Salonicco, in Grecia, ha designato le sedi delle prossime finali europee per club per le stagioni 2028 e 2029. Eccole nel dettaglio: 

UEFA Champions League:
2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera
2029: Camp Nou, Barcellona

UEFA Women’s Champions League:
2028: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines
2029: National Stadium of Wales, Cardiff

UEFA Europa League
2028: National Arena, Bucarest
2029: National Stadium Serbia, Belgrado

UEFA Conference League
2028: Juventus Stadium, Torino
2029: Puskás Aréna, Budapest

Supercoppa UEFA
2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam
2028: Astana Arena, Astana

Il Comitato Esecutivo della UEFA, inoltre, ha approvato alcune modifiche al sistema di promozione/retrocessione della UEFA Nations League 2026/27, per consentire una transizione graduale verso il nuovo format approvato nel maggio 2026; a partire dall'edizione 2028/29, infatti, la UEFA Nations League sarà composta da tre leghe anziché quattro.

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 12:13
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.