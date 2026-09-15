Il Comitato Esecutivo della UEFA, che si è riunito oggi a Salonicco, in Grecia, ha designato le sedi delle prossime finali europee per club per le stagioni 2028 e 2029. Eccole nel dettaglio:

UEFA Champions League:

2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera

2029: Camp Nou, Barcellona

UEFA Women’s Champions League:

2028: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines

2029: National Stadium of Wales, Cardiff

UEFA Europa League

2028: National Arena, Bucarest

2029: National Stadium Serbia, Belgrado

UEFA Conference League

2028: Juventus Stadium, Torino

2029: Puskás Aréna, Budapest

Supercoppa UEFA

2027: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam

2028: Astana Arena, Astana

Il Comitato Esecutivo della UEFA, inoltre, ha approvato alcune modifiche al sistema di promozione/retrocessione della UEFA Nations League 2026/27, per consentire una transizione graduale verso il nuovo format approvato nel maggio 2026; a partire dall'edizione 2028/29, infatti, la UEFA Nations League sarà composta da tre leghe anziché quattro.