Nonostante la vittoria per 5-3 sull'Udinese, le pagelle dell'Inter su Tuttosport partono con un doppio 5. A Martinez, per la "papera" sullo 0-2. Ad Akanji che "dorme sul primo (gol), dorme sul secondo... urge risvegliarlo dal letargo". Si salva con la sufficienza Stones, che pure "comincia un po' compassato", ma non Pavard (5,5, "fa la bella statuina sul gol di Gueye").

Fin qui le dolenti note, poi cominciano quelle liete. Il 6,5 a Bastoni (6 a Dimarco che gli subentra). Un altro 6,5 a Diouf che "fa un pasticcio col retropassaggio che porta al gol Ekkelenkamp, però poi recupera palla su Miller nell’azione che porta al gol di Barella e fa l’assist per Thuram". Proprio Barella è da 8: "Bello il passaggio per Thuram a inizio gara, ma ancora meglio l’abilità felina con la quale segna dopo essere caduto: migliore in campo per distacco". Voto 7 a Sielinzki, "si rimette nella cabina di regia tirando fuori anche un assist grandioso per Pio". Sufficiente Mkhitaryan, il cui "senso tattico è quello di sempre", fa anche meglio Jones (6,5 "dà energia e si fa vedere in occasione del gol di Esposito"). A sinistra 7,5, a Carlos Augusto, "un gol all’Udinese per confermare che è in formissima".

Davanti 6,5 a Esposito che "piano piano esce e gonfia i bicipiti per il poker", quindi 7 a Thuram, "chiude i conti e segna la rete del sorpasso, dopo l’assist per Barella". Bene anche Bonny. 6,5, "entra deciso e cattivo". Voto 6,5 anche a Chivu, "da rivedere l’approccio al match della squadra, ma l’Inter va".

Nell'Udinese 6,5 a Okoye (con cinque gol presi...), 4,5 a Kabasele, 6 ai due marcatori Abankwah ed Ekellenkamp ma anche a Davis. Sufficiente Pairetto nella direzione.