In estate sembrava essere vicino a un nuovo percorso in Serie C, invece l'ex Inter Dennis Curatolo è ripartito dai dilettanti e ieri l'ha combinata grossa: tre gol in 7 minuti. Un ingresso devastante quello di Curatolo nel corso di Fossombrone-L'Aquila, che ha permesso alla formazione ospite, grande favorita del girone, di travolgere gli avversari sul punteggio di 4-0. E c'è lo zampino di un giocatore come Curatolo che con la Serie D c'entra davvero poco.