Marcelo Brozovic è ufficialmente un giocatore dell'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista dell'Inter, per il quale nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno in Italia, attraverso uno short di presentazione nel quale si esibisce nel gesto che ormai lo ha reso famoso a livello internazionale. Brozovic, che ha firmato un contratto fino al 2027, avrà all'Al-Sadd il 77 che lo ha accompagnato negli anni in nerazzurro.