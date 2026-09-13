Marcelo Brozovic è ufficialmente un giocatore dell'Al Sadd. Il club qatariota ha annunciato l'arrivo dell'ex centrocampista dell'Inter, per il quale nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile ritorno in Italia, attraverso uno short di presentazione nel quale si esibisce nel gesto che ormai lo ha reso famoso a livello internazionale. Brozovic, che ha firmato un contratto fino al 2027, avrà all'Al-Sadd il 77 che lo ha accompagnato negli anni in nerazzurro.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 18:28
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.