Napoli e basta in Italia. Per Ezequiel Lavezzi la scelta di vestire solo la maglia dei partenopei in Serie A è stata una scelta legata al suo idolo: "Sono andato a Napoli per Diego Maradona. Poteva prendermi l'Udinese, che voleva comprare il cartellino a metà con la Juve, ma ho scelto di andare lì decidendo di guadagnare di meno - ha raccontato il Pocho ad Amazon Prime Video -. Il mio arrivo fu una pazzia, non mi immaginavo di trovare quel calore che ho trovato. Io pensavo di essere uno di loro, è stato un bene andare in una squadra straniera dopo quell'esperienza. Non volevo tradire i tifosi andando in un altro club italiano".

A proposito dell'addio al Napoli, Lavezzi ha aggiunto: "A metà anno ho parlato con il presidente De Laurentiis, che mi ha detto che mi avrebbe liberato perché nel mio contratto c'era una clausola. Si è fatto avanti il Paris Saint-Germain e sono andato lì. C'era anche l'Inter su di me, mi davano 200mila euro in meno. Ma per l'amore che provo per Napoli ho deciso di andare a Parigi. Non potevo deludere i tifosi".