A margine dell'assemblea di Lega Serie A odierna, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, oltre alla situazione di Daniel Maldini ha affrontato altri discorsi, a partire da due giocatori, uno che ha lasciato la Sardegna e un altro che sta facendo bene in rossoblu: Marco (Palestra, ndr) ha un piccolo infortunio ma gli auguro di riprendersi presto perché è fondamentale per la Nazionale. Noi siamo contenti che Alessandro Romano abbia scelto la nazionale italiana e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito".

Se Romano ha chance di entrare nel giro della Nazionale azzurra, secondo Giulini è anche per la presenza in panchina del CT Roberto Mancini: "È un allenatore che nei giovani ha sempre creduto, noi lo sappiamo bene perché Nicolò Barella ha iniziato con la nazionale italiana con lui e con la maglia del Cagliari e sono veramente felice che Romano possa avere la stessa opportunità".