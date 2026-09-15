Ripensando a Inter-Udinese 5-3, gara in cui ha realizzato il suo secondo cammeo stagionale, entrando in campo per la passerella finale, Aleksandar Stankovic ha spiegato che non poteva chiedere 'niente di meglio' dalla serata di San Siro che ha ospitato uno spettacolo pirotecnico con annessi colpi di scena. Sotto di due gol, i campioni d'Italia hanno reagito di prepotenza dando vita a una rimonta importante culminata nella goleada finale. "Una vittoria di carattere, davanti ai nostri tifosi", il messaggio del figlio d'arte su Instagram.