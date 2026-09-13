Matteo Cocchi si prende la scena nella vittoria del Padova contro l’Ascoli. Il difensore arrivato dall’Inter ha infatti firmato l’assist per il gol che ha deciso la partita, contribuendo in maniera concreta alla conquista dei tre punti. "Sono felice per l’assist, ma soprattutto per la vittoria della squadra e per aver dato una mano a portare a casa questi tre punti", ha dichiarato Cocchi ai canali ufficiali del club.

"Abbiamo vinto con grinta e forza di volontà"

Il giovane difensore ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento mostrato dal Padova durante la gara. "L’abbiamo vinta con la grinta, la forza di volontà e la voglia di portare a casa i tre punti, rimanendo sempre in partita fino a sbloccarla e tenendo duro nel finale". Importante anche la reazione dopo il precedente passo falso: "La sconfitta di Cremona aveva fatto male, ma abbiamo subito voltato pagina insieme al mister perché sapevamo quanto fosse importante questa partita".

Cocchi: "Anche gli errori mi fanno crescere"

Sul proprio impiego, Cocchi non fa differenze tra una maglia da titolare e l’ingresso a gara in corso. "Per me non cambia nulla subentrare o partire dall’inizio. Sono felice di ogni minuto passato in campo con questa maglia". Infine, uno sguardo alla propria crescita: "Questo è uno step importante. Anche gli errori mi stanno facendo crescere, mentre compagni e staff mi danno una grande mano. Sono molto contento di questo inizio".