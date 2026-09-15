Un divertente siparietto ieri nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino. L'allenatore della Roma, fresca vincitrice per 2-0 contro i granata, Gian Piero Gasperini si è lasciato andare a una battuta che ha sciolto un po' la tensione accumulata nel corso di una partita assai combattuta. Durante la conferenza stampa post-partita l'allenatore è stato informato del momentaneo vantaggio dell'Udinese al Meazza che di fatto proiettava la Roma in vetta in classifica in solitaria, almeno sulla carta.

Un allenatore esperto come Gasperini però sapeva che non sarebbe stato l'unico aggiornamento della serata e non appena saputo il risultato a favore dei bianconeri ha chiesto: "Che ora è?", lasciando intendere che sarebbe stata ancora molto lunga e strappando qualche sorriso nella sala. Il tecnico di Grugliasco era infatti consapevole del fatto che l'Inter avrebbe reagito allo svantaggio, cosa che di fatto è puntualmente accaduta.