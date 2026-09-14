Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese: “Io sono preoccupato un po’ dell’approccio per i primi 20 minuti, mi prendo la responsabilità, magari non sono riuscito a trasmettere quello che serviva. Sappiamo che la Champions toglie energie, ma mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, la reazione a due cazzotti subiti, abbiamo pareggiato grazie all’orgoglio e alla voglia di ribaltare il risultato”.

Su quali aspetti si sente evoluto? 
“Io guardo la squadra, a quello che dobbiamo fare, aggiungere. Ho visto delle belle reazioni anche l’anno scorso dove abbiamo portato a casa due obiettivi, abbiamo aggiunto dei buoni giocatori alla rosa. Io so che posso dare a tutti un buon minutaggio perché dopo la sosta ci sarà spazio per tutti. Abbiamo voglia di mantenere l’identità, di crescere, di raggiungere degli obiettivi per essere competitivi fino in fondo”.

Sezione: Focus / Data: Lun 14 settembre 2026 alle 23:44
Autore: Ludovica Ferrante
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