Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese: “Io sono preoccupato un po’ dell’approccio per i primi 20 minuti, mi prendo la responsabilità, magari non sono riuscito a trasmettere quello che serviva. Sappiamo che la Champions toglie energie, ma mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, la reazione a due cazzotti subiti, abbiamo pareggiato grazie all’orgoglio e alla voglia di ribaltare il risultato”.

Su quali aspetti si sente evoluto?

“Io guardo la squadra, a quello che dobbiamo fare, aggiungere. Ho visto delle belle reazioni anche l’anno scorso dove abbiamo portato a casa due obiettivi, abbiamo aggiunto dei buoni giocatori alla rosa. Io so che posso dare a tutti un buon minutaggio perché dopo la sosta ci sarà spazio per tutti. Abbiamo voglia di mantenere l’identità, di crescere, di raggiungere degli obiettivi per essere competitivi fino in fondo”.