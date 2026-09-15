Il gol del 3-2 che ha sancito il ribaltone in Inter-Udinese, ma anche tante altre giocate importanti per la squadra, sono valsi a Marcus Thuram il premio di MVP nella partita di ieri sera al Meazza tra i Campioni d'Italia e i friulani. A fine partita, al momento della consegna, l'attaccante francese è stato protagonista di un divertente momento, mettendosi in posa a favore di fotografi ma tenendo il premio al contrario, prima che gli venisse fatto notare e lo rigirasse con il sorriso. Esattamente come l'Inter ha rigirato la gara.

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Ribalta la partita e... il premio



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