Dopo la vittoria per 5-3 dell'Inter sull'Udinese, l'ex allenatore dei friulani Luca Gotti, ospite negli studi di Sky, ha così commentato il lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: "Da fuori c'è la sensazione che Chivu non sia un bravo allenatore solo dal punto di vista tecnico, ma che riesca a toccare i tasti giusti al momento giusto al livello di questi giocatori, e non è scontato. Viene riconosciuto dal gruppo come una persona che può parlare della sua esperienza ad alto livello e ha un modo che da fuori sembra estremamente coerente con quello che diciamo".