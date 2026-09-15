Due testate al microfono. Questa è stata la prima reazione di Cristian Chivu di fronte alla domanda rivoltagli nella sala stampa di San Siro, dopo Inter-Udinese 5-3, circa le difficoltà che ha avuto Pepo Martinez nelle ultime due partite. Dopo la reazione fisica, il tecnico dei nerazzurri ha difeso a spada tratta il suo portiere con parole quasi paterne: "L'anno scorso il problema era Sommer, ora cominciamo già a sparare su Pepo - ha detto il romeno -. Lo difenderò fino alla morte, è un portiere importante così come lo sono Provedel e Di Gennaro. Fa parte di un gruppo che lavora sodo, vi chiederei di non fare titoli ogni settimana col problema portieri. Stiamo cercando di migliorare, ci terrei a sottolineare questa cosa. Provedel è un grande portiere e lo farà vedere. Gli errori li fanno tutti, me compreso. Ora ci si fissa sul portiere, io lo difendo perché non è mai stato un problema. Gli errori fanno parte del gioco, gentilmente scrivete questo titolo: 'Martinez non sarà mai un problema'".