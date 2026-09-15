Due squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo quattro giornate, Roma e Inter, proprio alla vigilia dello spettacolare big-match in programma sabato pomeriggio all’Olimpico. Le due squadre hanno vinto in maniera totalmente differenti nei posticipi del lunedì, di autorità e controllo i giallorossi, con un classico 0-2 a Torino e ancora in rimonta i campioni d’Italia in carica, capace di ribaltare l’Udinese dopo lo 0-2 iniziale. Proprio i ragazzi di Chivu, sono i grandi favoriti per il bis tricolore, come riporta Agipronews, offerto a 1,63 su 888sport e 1,73 su Betflag, seguiti proprio dai giallorossi, ormai seconda forza solitaria in lavagna, visti campioni d’Italia nell’anno del centenario a quota 4,00.

Terzo incomodo

Tra le due dominatrici di questo primo scorcio di Serie A, occhio al Como, ormai una certezza: la formazione di Fabregas – sempre lunedì – ha conquistato la terza vittoria consecutiva e vede il primo storico scudetto a 7.50. Molto lontane invece Milan, Juventus e Napoli, finora tutte ben al di sotto delle aspettative: la rimonta di tutte e tre le formazioni pagherebbe 18 volte la posta.