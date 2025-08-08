Probabilmente la spedizione araba lo scorso gennaio ha fatto perdere molte energie e provocato danni sia dal punto di vista fisico sia psicologico alla sua Inter, sconfitta in finale dal Milan in rimonta. Probabilmente memore di quanto accaduto, Simone Inzaghi ha avallato la rinuncia alla partecipazione dell'Al-Hilal alla Supercoppa araba, che costerà una multa da 114 mila euro e la squalifica dalla prossima edizione.