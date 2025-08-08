Dalle pagine di La Repubblica arriva il punto sul mercato dell'Inter, che continua a girare intorno ad Ademola Lookman. La società nerazzurra attende una comunicazione da parte dell'Atalanta sulla valutazione del nigeriano e studia un rilancio da 45 milioni di parte fissa più bonus, anche per scongiurare l'inserimento dell'Arsenal.

Intanto il Cagliari ha superato il Parma nella corsa a Sebastiano Esposito: pronti 5 milioni di euro per l'Inter.

