Oggi l'Inter torna in campo per il primo vero test stagionale. Amichevole in Francia contro il Monaco, Chivu dovrà fare a meno di 5 giocatori. Le ultimissime di formazione e di calciomercato.

Data: Ven 08 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
