Oggi l'Inter torna in campo per il primo vero test stagionale. Amichevole in Francia contro il Monaco, Chivu dovrà fare a meno di 5 giocatori. Le ultimissime di formazione e di calciomercato.
Sezione: Web Tv / Data: Ven 08 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
LOOKMAN-INTER, attesa la RISPOSTA dell'ATALANTA. Va in GERMANIA? ASLLANI complica i piani: le ULTIME
Venerdì 08 ago
- 15:47 Serie A Women’s Cup su Sky e in streaming su NOW: il comunicato della Federazione
- 15:34 Dal Brasile - Nuova proposta del Flamengo per Taremi: l'iraniano declina, vuole la Premier
- 15:20 Lookman offerto in Premier, l'Atalanta spera in un'asta. Ma il giocatore e l'Inter sono sereni. Entro Ferragosto...
- 15:05 Stavolta Inzaghi rinuncia alla Supercoppa araba: multa e squalifica per l'Al-Hilal
- 14:51 Inter Women, Vilhjalmsdottir festeggia 24 anni. Gli auguri nerazzurri: "Buon compleanno Karólína"
- 14:37 SM - Donnarumma, quale futuro? City pronto all'assalto, Bayern Monaco alla finestra
- 14:23 Moretto: "Per Bisseck sondaggi dalla Premier, ma Chivu lo vuole all'Inter. E salvo proposte irrinunciabili..."
- 14:09 Corsera - Pallone d'Oro, dalle candidature arriva un messaggio: guai ai vinti
- 13:55 Nuova avventura per l'ex nerazzurro Ljajic, firma per l'FK Sarajevo: "I trofei non si annunciano, si conquistano"
- 13:40 Gourvennec: "Auguro a David di fare come Thuram. Ho allenato Marcus al Guingamp"
- 13:26 SM - Taremi, il Leeds è davanti al Fulham. Esposito al Cagliari: oggi l'incontro chiave, i dettagli
- 13:11 Monaco-Inter, i consigli del club monegasco per gli spostamenti e l'arrivo allo stadio
- 12:57 SI - Lookman (sempre in contatto con l'Inter) è in un resort tra Spagna e Portogallo. Nessun rilancio per ora
- 12:43 L'Unione Sarda - Esposito si riavvicina al Cagliari: ieri nuovo incontro tra Angelozzi e i vertici nerazzurri. La possibile formula
- 12:27 Gazzetta di Parma - Leoni, l'Inter non molla. Cuesta però punta su di lui
- 12:12 Manchester City, Stones torna sulla finale di Istanbul: "L'Inter era ed è una superpotenza"
- 12:00 Oggi MONACO-INTER, 5 ASSENTI: le PROBABILI SCELTE di CHIVU. Retroscena su NICO PAZ, LOOKMAN...
- 11:58 La Repubblica - Lookman, l'Inter studia il rilancio anti-Arsenal. Per Esposito 5 milioni dal Cagliari
- 11:44 UFFICIALE - Inter U23, rinforzo d'esperienza in mezzo al campo: ecco Fiordilino
- 11:30 L'Inter è in viaggio verso il Principato di Monaco: il post-social della partenza nerazzurra
- 11:16 Corriere di Bergamo - Lookman, l'Atalanta per ora attende. Ma non esclude provvedimenti. Marotta...
- 11:02 Monaco-Inter, diverse assenza tra i nerazzurri: ai tre fuori condizione si aggiungono Palacios e J. Martinez
- 10:48 TS - Monaco-Inter: Chivu riparte dal 3-5-2. Le probabili formazioni
- 10:34 TS - Tesoretto Inter per Leoni. E intanto per Acerbi spunta il Maiorca
- 10:20 TS - Lookman-Inter: decisiva la prossima settimana? Occhio all'Arsenal...
- 10:06 Baseggio: "Jashari? Al Milan può fare la fine di De Ketelaere! Oggi è superiore a Stankovic, ma per 40 milioni..."
- 09:52 Qui Torino - Arriva Simeone, ma si ferma Njie: niente Inter per lui
- 09:38 CdS - Esposito va al Cagliari: decisiva la sua volontà. Cifre e dettagli dell'affare
- 09:24 GdS - Lookman resta irreperibile: l'Atalanta lo sanzionerà a fine mese
- 09:10 GdS - Calhanoglu risintonizzato solo sul nerazzurro: la Turchia può attendere
- 08:56 GdS - Stasera test probante con il Monaco: le scelte di Chivu (aspettando Lookman)
- 08:42 GdS - Muro per Bisseck, a partire può essere Pavard: c'è uno scenario che non farebbe tremare l'Inter e coinvolgerebbe Leoni e Darmian
- 08:28 GdS - Esposito preferisce il Cagliari, ma il Parma offre di più all'Inter: la situazione
- 08:14 CdS - Che fine ha fatto Lookman? C'è un'ipotesi accreditata. Inter e Atalanta...
- 08:00 CdS - Non solo Lookman: l'Inter spinge per Leoni. Lui preferisce l'Italia, servono 35 milioni: il piano di Marotta
- 00:07 Dionisi: "Frattesi è puro e dà tutto in campo, vuole sempre giocare. L'ho sentito a gennaio e vi dico che..."
- 00:00 Basta un colpo per spostare gli equilibri
Giovedì 07 ago
- 23:45 Morrone (ADICOSP): "Seconda squadra Inter? Scelte più coerenti rispetto al Milan"
- 23:30 Sky - Inter e Lookman non parlano con l'Atalanta, situazione di stallo: l'ipotesi di una contropartita per sbloccare l'affare
- 23:21 Gasperini: "Lookman? Mi dispiace per lui e per l'Atalanta. Vissuti tanti momenti belli insieme, spero si risolva tutto"
- 23:15 Cuadrado riparte dal Pisa: "Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in Italia"
- 23:00 Tagliabue (ex As Inter Femminile): "Professionismo arrivato troppo presto. Boom tesserate? Se non abbiamo strutture..."
- 22:45 Football Video Support non solo in Serie C: verrà introdotto anche nella Serie A Femminile
- 22:30 Romano: "L'Inter ha pensato a Nico Paz, da gennaio in poi la trattativa è diventata impossibile: ecco perché. Il Liverpool è su Leoni"
- 22:16 CdS - L’Arsenal su Lookman? Smentite le voci dall’Inghilterra
- 22:02 Bookies - Pellegrini si allontana dalla Roma: Juve favorita, Inter bancata a 7,50
- 21:48 Abodi: "Sanzioni gravissime per chi aggredisce arbitri e figure tecniche"
- 21:34 UOL - Nuova offerta del Flamengo per Taremi, che mantiene la sua posizione: Italia o Premier League
- 21:20 Scatti e allunghi, Lautaro e Thuram in modalità uno contro uno senza palla: il post-social nerazzurro
- 21:06 Monaco, Hütter: "Gap con il PSG troppo grande, ma con il mercato stiamo provando a colmarlo"
- 20:52 Bazzani: "Lookman porta imprevedibilità. Ma se devi mettere Calhanoglu nel traffico..."
- 20:38 Fatiche e sorrisi: gli scatti social dell'allenamento pomeridiano dell'Inter
- 20:24 Italia Under 17, doppio test contro l'Albania: due convocati dall'Inter
- 20:10 Bookies - Lookman-Inter a quota bassa. Tra le alternative spiccano i due Nico
- 19:56 Calhanoglu e la beneficenza lontana dai riflettori: in Uganda con la moglie per aiutare i bambini locali
- 19:42 Trofeo 'Mamma e Papà Cairo', l'Atalanta supera l'Inter ai rigori e va in finale
- 19:28 Sky - Lookman e Marotta all'estero: si va alla prossima settimana. Quattro alternative, tre possibili prestiti
- 19:14 Bonavita saluta l'Italia: il canterano accetta la corte dello Standard Liegi
- 19:00 Rivivi la diretta! PALLONE D'ORO, ORGOGLIO INTER: LAUTI e DENZEL nella TOP 30. MANCA qualcuno? LOOKMAN, LEONI...
- 18:48 UFFICIALE - Giovanni Simeone passa dal Napoli al Torino: ecco la formula del trasferimento
- 18:34 Inter, Aidoo resta in Lombardia: prestito secco a un'altra squadra di Serie C
- 18:20 TMW - Esposito, il Cagliari cambia la formula: sardi ancora in corsa per l'attaccante
- 18:06 Regina Baresi, intervento riuscito: "Regi 1 - Aritmie 0"
- 17:52 Alibec: "Lasciare l'Inter è il mio più grande rimpianto. Ero il miglior giovane della Primavera"
- 17:38 Nico Paz resta al Como: i lariani non lo lasciano per nessuna cifra. L'unico dubbio...
- 17:24 The Sun - L'Arsenal valuta Lookman come alternativa in attacco: possibile una partenza per fargli spazio
- 17:10 Thuram festeggia i 28 anni, Dembelé scatenato: crea un meme con Abidal
- 16:57 Adani: "Lookman è uno che fa saltare il banco. Bonny fa gol alla Thuram. E su Sucic..."
- 16:49 Nuovo capitolo della saga Cagliari-Sebastiano Esposito: i sardi rilanciano. Parti nuovamente vicine
- 16:31 Condò: "Inter punita dalle candidature del Pallone d'Oro. Il fatto che non sia tra le migliori cinque indica una cosa"