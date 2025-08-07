Doppio test amichevole per l'Italia Under 17 contro i pari età l'Albania il 12 agosto alle 18 e il 14 agosto alle 11. Il ct Daniele Francheschini ha convocato 22 giocatori. Dal 1° al 7 ottobre gli azzurrini affronteranno l'Europeo di categoria

Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Emanuele Giaretta (Juventus);
Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Rocchetti (Juventus), Samuele Pirola (Inter);
Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Tito Maria Fabbri (Modena), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Samuele Pisati (Como);
Attaccanti: Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Jacopo Landi (Empoli), Daniele Petrone (Milan).

