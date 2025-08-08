Sebastiano Esposito resta molto vicino al Cagliari, nonostante qualche voce sul Parma degli ultimi giorni. Decisiva la volontà del calciatore, ecco perché secondo l'Unione Sarda le parti stanno limando gli ultimi dettagli, anche grazie a una "percentuale consistente sulla futura rivendita a favore dell’Inter". Nella giornata di ieri è andato in scena un nuovo confronto tra il direttore sportivo Guido Angelozzi e i vertici dell’Inter e l'accordo adesso è davvero a un passo.