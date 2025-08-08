In queste ore l'Inter si sta dedicando primariamente alle uscite. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset per Mehdi Taremi sono calde le piste collegate alla Premier League: c'è una trattativa in corso con il Leeds United, che precede il Fulham, altro club interessato all'iraniano.

Oggi dovrebbe essere il giorno di Sebastiano Esposito al Cagliari, con i sardi che hanno battuto la concorrenza del Parma e nel pomeriggio vedranno l'Inter per definire gli ultimi dettagli. Dopo l'inserimento del Cagliari sono cambiate le condizioni: 4,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita ai nerazzurri.