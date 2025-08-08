Giovanni Leoni resta un sogno sullo sfondo, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. Dopo l'ingresso del Liverpool, infatti, il prezzo sarebbe schizzato oltre i 40 milioni. Si vedrà...

Intanto resta più d'attualità il nome di De Winter. Il motivo? Stando a quanto riferisce la rosea, l'Inter starebbe valutando seriamente una cessione nel reparto difensivo. Non Bisseck, per il quale sono state rifiutate due proposte da 35 milioni da Crystal Palace e Bournemouth. Bensì Pavard. Per il tedesco la quota che farebbe vacillare i nerazzurri è quella che supera i 40 milioni, mentre si fanno valutazioni diverse per il francese.

"Nella prima stagione da interista, il difensore campione del mondo era volato su una stella, nella seconda è invece precipitato a terra bruscamente: non c’è più alcun tabù su una sua eventuale cessione - si legge -. Certo, i 29 anni e lo stipendio da 5 netti non aiutano nell’uscita, ma occhio all’onnipotente Premier: il prezzo di uscita attorno ai 20-25 milioni, al contrario, può diventare un attrattore. La casella eventualmente lasciata vuota potrebbe essere riempita con un talento a cui affidare le stesse consegne — Koni De Winter del Genoa assai gradito —, senza escludere del tutto uno scenario a sorpresa: magari all’ultima curva, si potrebbe pensare di spostare una volta per tutte il tesoro rimasto sul prodigio Leoni, centrale del futuro. E niente paura per l’incastro dietro: a fare compagnia a Bisseck come “braccetto” resterebbe Darmian".

