Interpellato sulla vicenda Ademola Lookman, anche Massimo Orlando ha espresso le proprie convinzioni ai microfoni di TMW Radio: "A Bergamo non scherzano, se non si fa quello che si è deciso, ossia cederlo alle loro cifre, è più probabile che rimanga un anno fermo. Ha fatto il fenomeno in questi anni, ma deve ringraziare l'Atalanta perché era poco conosciuto. Almeno allenati, una soluzione prima o puoi viene fuori".