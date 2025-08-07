L'Arsenal non sta pensando ad Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il club inglese non è sulle tracce dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta.

Smentiti dunque i rumors provenienti dall'Inghilterra. Al momento dunque resta solo l'Inter in corsa, ma Marotta attende sempre un segnale da Bergamo e di conoscere il reale valore di mercato di Lookman. 

Sezione: Focus / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 22:16
Autore: Raffaele Caruso
