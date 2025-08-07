Il giovane Simone Bonavita, cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è sul punto provare un'esperienza all'estero. Come riporta l'esperto di mercato belga Sacha Tovalieri, il centrocampista classe 2004 che ha giocato nella Primavera sotto la gestione di Cristian Chivu, è pronto a legarsi allo Standard Liegi a parametro zero.

Inizialmente, giocherà con gli Espoirs nella prima divisione amatoriale, per trovare il suo ritmo. L'obiettivo sarebbe quello di integrarlo gradualmente in prima squadra, con l'ambizione di vederlo giocare in seguito nella Jupiler Pro League.