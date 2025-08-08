Il contratto è in scadenza a giugno 2026 e il rinnovo appare ancora lontano. Inoltre, dal Lille è arrivato Lucas Chevalier, portiere pagato oltre 40 milioni di euro. Il PSG e Gianluigi Donnarumma non sono mai stati così lontani, con l’Inter che pensa al grande colpo: per i betting analyst di Planetwin365 e Goldbet si gioca a 5,50 l’approdo in nerazzurro del capitano della Nazionale, preceduto in quota dal Manchester City, in pole a 2,50, su Galatasaray, offerto a 3,50 e Bayern Monaco, a 4,50.

Anche la Juventus punta su Gigio, con un arrivo in bianconero fissato a 10, mentre un romantico ritorno al Milan vale 15 volte la posta.