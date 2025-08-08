L'Inter non molla la presa su Giovanni Leoni. Anche la Gazzetta di Parma conferma la perdurante volontà nerazzurra di acquistare il centrale 18enne dei ducali. Ancora una cessione (Yann Bisseck probabilmente) e il club avrà un tesoretto da investire, una somma che potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni chiesti dal Parma. Una strategia alimentata dal consiglio di Cristian Chivu che conosce bene il ragazzo. Un nuovo capitolo ancora tutto da scrivere di questa vicenda di mercato, anche se l'allenatore Carlos Cuesta, intenzionato a ripartire dalla difesa a tre ereditata proprio da Chivu, continua a contare sul talentuoso difensore.

Il Parma dal canto suo non vorrebbe privarsene in questa sessione di mercato, ma le sirene italiane ed estere sono sempre più forti e nulla può essere scontato. in ogni caso, per ora, l'allenatore spagnolo continua a puntare su Leoni, con l'intenzione di consacrarlo ulteriormente in questa stagione e, chissà, aumentarne il valore. Inter permettendo.