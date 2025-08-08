Nuova avventura per l'ex Inter Adem Ljajic, che si trasferisce nel club bosniaco FK Sarajevo. Nel corso della presentazione, Ljajic ha espresso entusiasmo per il nuovo capitolo della sua carriera: "Sono venuto qui non solo per giocare a calcio, ma per tornare a sentirlo davvero. Non prometto trofei: l’esperienza mi ha insegnato che non si annunciano, si conquistano. Prometto però che vedrete in me un calciatore pronto a dare tutto per questo stemma, per questi colori e per questa città".