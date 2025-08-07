Nel silenzio più totale, senza ostentare, senza farsi pubblicità. Così il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu e la moglie Sinem hanno offerto il loro aiuto ai bambini dell'Uganda, vittime di una piaga che sembra indelebile come la malnutrizione. Nelle scorse settimane la coppia si è recata sul posto per consegnare cibo e medicinali agli orfani ugandesi, che li hanno accolti con grande entusiasmo, come riferito da testimoni.

Una fonte vicina alla famiglia Çalhanoglu ha descritto la coppia così: "Non danno questo aiuto per finta, lo fanno con il cuore. Hakan è sempre all'avanguardia nel dare agli altri e spesso dice: 'Questo mondo è bello con i bambini'".