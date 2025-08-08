Prosegue senza sosta la telenovela relativa all'attaccante nigeriano dell'Atalanta Ademola Lookman. Secondo quanto riporta Sportitalia nessun rilancio dell’Inter è pervenuto, finora, al club bergamasco.

Il calciatore, nel frattempo, è in contatto costante con l’Inter e nel frattempo si è rifugiato in un resort, tra Spagna e Portogallo, senza aver inviato alcun certificato medico all’Atalanta.